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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: - "Rakibimiz karşısında 85. dakikaya kadar verdiğimiz bir pozisyon var, o da gol oldu" - Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva: - "İkinci yarı doğru oyuncu değişiklikleri yaptık. Son bölümlerde güven de kazandık ve hak ettiğimiz sonucu elde ettik"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:25:39 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında penaltılarda rakiplerine boyun eğdiklerini belirterek, "Farklı üstünlük sağlayacak pozisyonlarımız var. Rakibimiz karşısında 85. dakikaya kadar verdiğimiz bir pozisyon var, o da gol oldu." dedi.

Bu tür maçlarda avantajlı skoru yakalamak gerektiğine dikkati çeken Şahin, "Penaltılara kaldıktan sonra iş yüzde 50, yüzde 50 şansa kalıyor. Elendiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Rio Ave maçındaki kadronun eleştirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Kadroya baktığımızda oynayamayacak diyebileceğiniz kim var? Çıkardığınız kadro hiçbir zaman beğenilmez ama rotasyon olarak düşünmedik. Bu kadronun iyi oynayacağını düşündük. Kötü oynadığımız maç olmadı. İlk yarı net 3 pozisyonumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Josef de Souza'nın ve yendine transferi gündemde olan Vincent Aboubakar'ın durumlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Souza antrenman yapıyor ama lisansı henüz çıkmadı. Yarım saat oynayacak kapasitesi var. Aboubakar da geldikten sonra neler yapabiliriz konuşacağız." şeklinde konuştu.


- Silva: "Hak ettiğimiz sonucu elde ettik"


Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva ise maçın başında zorlandıklarını belirterek, "İkinci yarı doğru oyuncu değişiklikleri yaptık. Son bölümlerde güven de kazandık ve hak ettiğimiz sonucu elde ettik." diye konuştu.

Sonucun kendileri açısından sürpriz olup olmadığı sorusu üzerine Silva, "Futbolda her şey mümkün. Hafta içinde penaltılara da çalıştık. Çok zorluk çektik diyemem, takımım iyi mücadele sergiledi." yorumunu yaptı.

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