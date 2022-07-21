Maccabi Netanya, Başakşehir maçının son antrenmanını yaptı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Maccabi Netanya, mücadelenin son antrenmanını gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Benni Lam yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşuyla başladı. Ardından pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan İsrail temsilcisi, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.