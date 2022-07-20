MacBook'taki hata Apple'a pahalıya mal oldu

Apple, 2015 ila 2019 yılları arasında üretilmiş MacBook Pro ve Air modellerindeki kelebek klavye hatasını kabul etti. Kendisine açılan son davada suçlu olduğunu söyleyen Apple, binlerce MacBook sahibine 50 milyon dolar ödemeye hazır.

Kusurlu kelebek klavye MacBook’u olanlar ödeme alacak

2015-2019 yılları arasında üretilen tüm MacBook modellerinde kelebek tipi klavye kullanıldı. Fakat bu klavyelerin çoğu, herhangi bir kir, kırıntı veya toza karşı dayanaksızdı ve yanıt vermeyi bırakıyordu. Apple’ın, MacBook Pro ve Air modellerine kusurlu klavye yerleştirdiğini iddia eden son toplu dava ise şirkete pahalıya mal oldu.

Dava dosyasına göre Apple, 2015 ila 2019 yıllarındaki kusurlu MacBook’larından dolayı müşterilerine 50 milyon dolar ödeyecek. Kelebek tipi klavyeli bir MacBook’a sahip olan ve klavyesini tamir ettirmek zorunda kalan müşterilerin ödemeden pay alacağı dile getirildi.

İlk olarak 2015 yılında kullanılmaya başlayan kelebek tipi klavyeler, Apple’ın iddiasına göre çok daha konforlu ve dayanıklı olacaktı. Fakat klavyelerin dayanıklılık konusunda sınıfta kaldığı ortaya çıktı. Binlerce MacBook sahibi; klavye tuşlarının sıkışma, kırılma veya yanıt vermemesinden şikayet etti.

Davada ayrıca Apple’ın müşterileriyle yeterince ilgilenmediğine dikkat çekildi. Teknoloji devi, kullanıcılar için bir onarım programı başlattı ve müşterilerine yedek klavye verdi. Ancak yine de endişelerle yeterince başa çıkamadığı ifade edildi.

Toplu davanın kapanması sonucunda Apple 50 milyon dolar ödeme yapacak. Klavyesini değiştirmek zorunda kalan müşterilerin 395 dolara kadar ödeme alması bekleniyor. Fakat bu davanın Türkiye’deki müşterileri etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyoruz.