  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti:
Ekonomi

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti:

"Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:31:53 -
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti:

SAMSUN (AA) - Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, "Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir." dedi.

Keller, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Ticaret ve Yatırım İçin Fırsatlar Ülkesi: Macaristan" konulu web konferansa katılarak konuşma yaptı.

Macaristan'daki yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgi veren Keller, "Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler 2 bin yıl önceye dayanmaktadır. Macaristan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine gözlemci devlet olarak davet edilmiştir. Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir." dedi.

Avrupa'da ürünlerle ilgili en düşük verginin Macaristan'da olduğuna işaret eden Keller, beş gün içinde şirket kurulabildiğini anlattı.

Yüksek vasıflı iş gücü ve çok yönlü yatırım teşvik sistemi de bulunduğunu dile getiren Keller, Macaristan pazarına ilgi duyan tüm Türk yatırımcıları konsolosluklarına beklediklerini söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da geçmişten bugüne ticari ilişkilerin gelişimi adına en kıymetli unsurun "network" kavramı olduğunu belirtti.

Ekonominin bel kemiğini teşkil eden KOBİ'lerle bilgi, danışmanlık ve iş geliştirme konularında önemli bir network projesi olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Murzioğlu, "KOBİ'lerin gelişimi ve iş birlikleri sağlanması amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 2008 yılından bu yana çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Pandemi şartları dolayısıyla da artık on-line platformlar aracılığıyla bir araya geliyoruz. Uluslararası iş birliklerinin tesis edilmesi amacı çerçevesinde daha güçlü, daha etkin network kurmak adına bugün ülkemiz için önemli hedef pazarlardan biri Macaristan'dır." ifadelerini kullandı.

Konferansta Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkililerince iş insanlarına Macaristan ile ticaret ve yatırım imkanları konusunda bilgi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay