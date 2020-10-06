Macaristan'dan Soros'un kurucusu olduğu üniversiteyle ilgili AB Mahkemesi kararına tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın, Macaristan'ın yükseköğretim yasası değişikliğinin AB yasalarına aykırı olduğu şeklindeki kararına tepki gösterdi.

Varga, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Macaristan'ın yükseköğretim yasasının AB müktesebatına uygun olduğunu belirterek AB mahkemesinin verdiği kararın çifte standart anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu savundu.

AB Mahkemesi kararının Amerikalı iş insanı George Soros'un kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesine (CEU) avantaj sağlayacağını öne süren Varga, ''Yükseköğretim yasasına ülkede faaliyet gösteren tüm üniversiteler uymalı, çifte standardı kabul etmiyoruz. Macar üniversitelerine karşı Soros'un üniversitesine avantaj sağlayacak bir yasa oluşturulamaz.'' diye konuştu.

Söz konusu kanunun ülkede faaliyet gösteren birçok yükseköğretim kurumu için problem teşkil etmediğini öne süren Varga, AB Mahkemesinin kararını her zaman olduğunu gibi yine Macarların çıkarına göre uygulanacağını ifade etti.

AB mahkemesi kararında, Macaristan'da 2017'de yapılan ve AB Komisyonunun karşı çıktığı yükseköğretim yasa değişikliği hakkında bugün açıkladığı kararda, yabancı yükseköğretim kurumlarının ülkede faaliyet göstermesi için getirdiği şartların AB yasalarına uygun olmadığı belirtmişti.

Mahkeme kararında ayrıca, yasanın Dünya Ticaret Örgütünün pazara adil erişim kuralını, iş kurma hürriyetini ve AB'nin Temel Haklar Sözleşmesini ihlal ederek akademik özgürlüğü engellediğini kaydetmişti.

- Macar hükümeti ve CEU arasındaki kriz

Macaristan hükümeti, ülkede faaliyet göstermek isteyen üniversitenin ilk kurulduğu ülke ile Macaristan arasında anlaşma yapılması ve söz konusu eğitim kurumunun Macaristan'ın yanı sıra o ülkede de eğitim hizmeti vermesi şartını getirmişti.



ABD'de kayıtlı olan ancak ana kampüsü Budapeşte'de bulunan CEU, New York eyaletinde bir eğitim tesisi açmış, bunun ardından tüm şartları karşıladığına yönelik Macaristan hükümetine yaptığı başvurusu reddedilmişti. Macaristan hükümeti, ABD'deki tesisin sahte olduğunu savunmuştu.

Soros'u "yasa dışı göçü teşvik ederek Avrupa medeniyetini yıkmaya çalışmakla" suçlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın üniversiteyi "düşmanın liberalizm kalesi" olarak gördüğü yorumları yapılmıştı.

Macaristan'daki yasa değişikliğinin ardından üniversite 2019'da Viyana'ya taşınmıştı. Soros'un desteklediği Açık Toplum Vakfı da Macaristan'daki yabancı finansmanla desteklenen sivil toplum kuruluşları hakkındaki yasal değişikliklerin ardından 2017'de Almanya'ya taşınmıştı.