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Aktüel Macaristan'dan içişlerine karışmakla suçlandığı Ukrayna'ya tepki
Aktüel

Macaristan'dan içişlerine karışmakla suçlandığı Ukrayna'ya tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:47:05 -
Macaristan'dan içişlerine karışmakla suçlandığı Ukrayna'ya tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna hükümetinin ülkesini Ukrayna'nın içişlerine müdahale etmekle suçlamasına tepki gösterdi.

Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın içişlerine müdahale edildiği gerekçesiyle, iki Macar hükümet yetkilisinin Ukrayna'ya girişinin yasaklanmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Szijjarto, ''Ukrayna'nın aldığı karar acınası ve saçma. Ukrayna aldığı bu kararla Avrupa ve Avro-Atlantik entegrasyonu için şimdiye kadarki çabalarından ve Macaristan'ın desteğinden vazgeçtiğini ilan ediyor. Çünkü bir ülkenin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkilerini güçlendirmesi tüm üye ülkelerin onayıyla gerçekleşiyor.'' diye konuştu.

Ülkesinin Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip olmak istediğini belirten Szijjarto, Macaristan'ın bu kapsamda Ukrayna'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 50 adet solunum cihazı bağışladığını ve Ukrayna vatandaşlarının Batı Avrupa'ya transit geçişlerine izin verdiğini kaydetti.

Szijjarto'nun, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığa Ukrayna'da düzenlenen yerel seçimlere katılım çağrısı yapması üzerine Macaristan'ın Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

- Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

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