Macaristan'dan Donald Tusk'a tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Başkanı Donald Tusk'un Macaristan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tusk'un Polonya'daki iç politikada etkisini yitirdiğini, bu yüzden Macaristan ve Polonya hükümetinin sahip olduğu iyi iş birliğini kabullenemediğini öne sürdü.

Donald Tusk'un Macaristan demokrasisini "ucube" olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Peter Szijjarto, Tusk'un hem EPP Başkanı hem de insani olarak başarısız olduğunu iddia etti.

Tusk, Özgür Avrupa Radyosuna dün yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinde "ucube bir demokrasi" yarattığını söylemişti.

- Fidesz ve EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, önceki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve iktidar partisi Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması nedeniyle EPP üyeliği askıya alınmıştı.

EPP'nin bazı üyeleri, Orban'ın partisinin "Hristiyan demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" savunuyor.