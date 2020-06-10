  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt yaptığı açıklamada, Macaristan ve Hırvatistan arasında korona nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının Cuma gününden itibaren kaldırılacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:43:05 -
Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt yaptığı açıklamada, Macaristan ve Hırvatistan arasında korona nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının Cuma gününden itibaren kaldırılacağını ifade etti.


Macaristan ve Hırvatistan sınırındaki kontroller Cuma gününden itibaren kaldırılıyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt, “Macaristan ve Hırvatistan iki ülkenin vatandaşları için seyahat kısıtlamalarını kaldıracak, sınır geçişlere açık olacak” ifadesini kullandı. Alınan karar Macaristan ile Hırvatistan başbakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklandı. Szijjarto, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde Avusturya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya ve Çekya ile sınırların daha önce açıldığını ve korona virüs vakalarında artış gözlemlenmediğini bildirdi.


Macaristan’da toplam korona virüs vaka sayısı 4 bin 27’ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 551 olarak açıklandı. Hırvatistan’da ise vaka sayısı 2 bin 247 olurken, korona virüs nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu! İHA'ların tespit ettiği
Gündem

MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu! İHA'ların tespit ettiği "Apo'nun Celladı" saklandığı ininde 1 tonluk mühimmatla öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı "Abdullah Öcalan'ın (Apo) Celladı" olarak bilinen Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kes..
Erdoğan’a seslenen MHP’li vekilden çakma ülkücüleri kızdıracak sözler! “Tedavisi imkansız hastalık var bunlarda”
Siyaset

Erdoğan’a seslenen MHP’li vekilden çakma ülkücüleri kızdıracak sözler! “Tedavisi imkansız hastalık var bunlarda”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Partili Aytun Çıray’ın, Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi lekelemeye çalışmasın..
İngiliz çay markalarından ırkçı tehditlere cevap: Lütfen bizim çayımızı içmeyin
Dünya

İngiliz çay markalarından ırkçı tehditlere cevap: Lütfen bizim çayımızı içmeyin

İngiltere'nin tanınmış çay markaları Yorkshire Tea ve PG Tips, sağ görüşlü sosyal medya kullanıcılarının boykot tehditlerine karşılık "Lütfe..
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı