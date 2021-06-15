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Spor Macaristan - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 Macaristan - Portekiz maçı saati
Spor

Macaristan - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 Macaristan - Portekiz maçı saati

EURO 2020 maçları devam ediyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda - EURO 2020 gruplarında ilk karşılaşmalar Portekiz-Macaristan maçı ve Fransa-Almanya maçı ile oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Peki Macaristan - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 Macaristan - Portekiz maçı saati.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 11:19:00 - 2021-06-15 11:20:45
Macaristan - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 Macaristan - Portekiz maçı saati

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ilk maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Peki Macaristan - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 Macaristan - Portekiz  maçı saati kaç? Fransa-Almanya maçı saati kaç?

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak. Macaristan - Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacaktır. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Fransa-Almanya maçı ne zaman saat kaçta?

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2020 puan durumu

 

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