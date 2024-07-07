Macaristan Başbakanı Orban’dan NATO’yu kızdıracak sözler

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "süper rasyonel, soğukkanlı, çok dikkatli ve dakik bir politikacı" olarak nitelendirdi. Weltwoche ile yaptığı röportajda Orban, “O yüzde 100'den de fazla rasyonel biri. Müzakere ettiğinde, kendi bakış açısını açıklamaya başladığında teklifte bulunuyor. O süper rasyonel bir insan" dedi.

Moskova ziyaretinin tamamen gizlilik içinde hazırlandığını söyleyen Orban, mekik diplomasisi için temaslarına devam edeceğinin sinyalini verdi, "Önümüzdeki hafta, aynı derecede beklenmedik birkaç görüşmem olacak" dedi. Bir sonraki ziyaretin 8 Temmuz sabahı yapılması planlanıyor.

Diğer yandan Orban, Newsweek için kaleme aldığı makalede NATO’nun bir barış projesi olarak başladığını, ancak bugünkü politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini kaydetti. Orban, “Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının bir barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak bugün gündemde barış yerine savaş arzusu, savunma yerine saldırı söz konusu. Bunların hepsi NATO'nun temel değerlerine aykırı” ifadelerine yer verdi.

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