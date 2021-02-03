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Kadın - Aile Macar kebabı tarifi | Macar kebabı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Macar kebabı tarifi | Macar kebabı nasıl yapılır?

Kalabalık davet sofralarının vazgeçilmez ana yemeklerinden biri olan Macar kebabının lezzetine doyum olmuyor. Macar kebabı, lezzeti ve pratik hazırlanışı ile geniş sofralarda yer alıyor. Macar kebabı tarifini mutfağa yeni girenler dahi kolaylıkla hazırlayabilir. Peki, Macar kebabı nasıl yapılır? Macar kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:41:00 -
Macar kebabı tarifi | Macar kebabı nasıl yapılır?

Macar kebabı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1/4 tane muskat cevizi rendesi, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 500 gram dana kuşbaşı eti, 4 diş sarımsak, 1 su bardağı bezelye, 2 tane domates, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1/2 su bardağı su, 1 tane patates, 2 tane patlıcan, 1,5 su bardağı kaşar peyniri

Macar kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını ve sıvı yağı tencereye koyup unu kavurmaya başlamanız gerekir. Un kavrulduktan sonra sürekli karıştırarak sütü ilave edin. Sos kıvam aldıktan sonra da tuz, karabiber ve muskat rendesini ilave edip karıştırmaya başlayın.

Ayrı bir tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ döküp dana kuşbaşı etlerini kavurmanız gerekir. Sarımsakları ilave edip biraz döndürün ve daha sonra sırasıyla bezelyeleri ve domatesleri koyun.

Tuz ve karabiberle tatlandırıp yarım su bardağı su koyun. Su buharlaşana kadar pişirmeye devam edebilirsiniz.

Yemeği bir fırın tepsisine koyun. Kızarttığınız patlıcan ve patatesleri koyup karıştırmanız gerekir. Yemeği tepsiye yayarak düzeltmeyi ihmal etmeyin.

Hazırladığınız beşamel sosu yemeğin üzerine güzelce yaymalısınız. Kaşar peynirini de serptikten sonra 185 derece fırında 20 dakika kadar pişirmelisiniz. Porsiyonladıktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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