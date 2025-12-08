Macar devinden Türkiye kararı! 'Geri dönüyoruz' diyerek duyurdular
Macaristan'ın ünlü havayolu devi Wizz Air, iki yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarıyla ilgili önemli bir karara imza atıyor. Wizz Air, Debrecen kentinden İstanbul’a uçuş başlatacağını ilan etti.
Wizz Air, iki yılın ardından Macaristan’ın Debrecen kentinden İstanbul’a uçuş başlatacağını duyurdu.
Macaristan merkezli hava yolu şirketi Wizz Air, Macaristan’ın Debrecen kentinden İstanbul’a uçuş başlatma kararı aldı.
2026 yılının Haziran ayında başlayacak olan uçuşlar haftada üç frekans olarak icra edilecek.
Wizz Air, 2024 yılında Debrecen üssünü kapatması nedeniyle İstanbul uçuşlarını durdurma kararı almıştı.
Wizz Air, ayrıca Debrecen İsrail’in başkenti Tel Aviv’e ve Hollanda’nın Eindhoven şehrine de uçuş başlatacağını duyurdu. Tel Aviv uçuşları haftada 3, Eindhoven uçuşları ise haftada 2 frekans olarak gerçekleştirilecek.
