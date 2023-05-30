Macar devinden Türkiye kararı! Gelen talep baskılarına dayanamadılar
Macaristan merkezli bütçeli hava yolu Wizz Air, gelen yoğun talebin ardından Antalya'ya haftada 3 kez uçuş başlatma kararı aldı.
Macaristan merkezli bütçeli hava yolu Wizz Air, Budapeşte'den Antalya'ya uçuş başlattı.
Avrupa'nın önde gelen bütçeli hava yolu şirketlerinden Wizz Air, Macaristan'ın başkenti Budapeşt'den Antalya uçuşlarına başladı. Haftada 3 kez yapılacak olan uçuşlar Airbus A321 Neo'lar ile icra edilecek.
Türkiye'de 4 noktaya (Antalya, İstanbul, İzmir ve Sabiha Gökçen) haftada 50 uçuş yapan şirket, talebin yüksek olduğunu açıkladı.
Airporthaber
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