Macar avcılar, Isparta’da yaban domuzu sürek avı yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce Isparta’da av turizmi kapsamında, yabancılara Güneykent, Kısıklı ve Keçiborlu-Senir Devlet Avlaklarında yaban domuzu sürek avı yaptırıldı.

Av Turizmi kapsamında yaptırılan yaban domuzu sürek avında, 8 Macaristan vatandaşı, 8 profesyonel av kılavuzu ve yerel halktan 20 avcı yer aldı. Organizasyonun Macaristan özel kanalı tarafından da çekildiği, Türkiye ve Isparta av turizmine katkı sağlanacağı belirtildi.

Hem av turizmi hem de yaban domuzunun tarıma ve yerleşim alanlarında yapmış oldukları zararlara ilişkin de fayda sağlayacağı belirtilen 2 yönlü çalışmada, yabancıların Isparta’nın tabii güzelliklerinden etkilendikleri belirtildi.

Öte yandan, 7 gün süreli izin verilen av organizasyonunda ilk av günü öğle vaktine kadar 19 adet yaban domuzu avlandı.