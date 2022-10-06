Maça saatler kala Jesus’tan, Emre Mor kararı!

Fenerbahçe'de Emre Mor için ilk 11 yolu gözüktü. Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam AEK Larnaca ile oynayacağı maçta Jorge Jesus, Emre Mor'u ilk 11'de kullanacak.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan isimlerden biri olan Emre Mor, son dönemde gözden düşmüş durumdaydı. Ancak yetenekli oyuncu son 5 maçta yalnızca 1 kere 11'de başladı ve ligdeki son 3 maçın 2'sinde 1 dakika dahi süre alamadı. Teknik direktör Jorge Jesus, bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca mücadelesinde ilk 11'de forma verecek.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

Altay; Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski; İsmail ; Emre Mor, Zajc, Rossi; Batshuayi, Pedro.