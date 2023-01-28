Maça saatler kala Galatasaray'da büyük şok! Bir bu eksikti...

Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Icardi için Sarı-Kırmızılı taraftarları korkutan bir haber iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek lider Galatasaray, haftayı kayıpsız kapatmak isterken Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi.

Sarı-Kırmızılılar'da açıklanan Giresun kafilesinde Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Mathias Ross, Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt yer almazken, Sakatlığı sona eren genç sol bek Kazımcan Karataş kafileye dahil edilmişti.

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Galatasaray cephesinde Icardi şoku yaşandı. Son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Arjantinli için gelen iddia herkesi şaşkına çevirdi.

Savaş Çorlu yaptığı açıklamada Icardi'nin ağrılarının devam ettiği bilgisinin geldiğini aktarırken, "Giresunspor maçında kadroda yer almazsa bana sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.