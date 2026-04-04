Maç sonu tekmeli yumruklu kavga Sporda şiddet U-14 Ligi'ne bulaştı
Malatya'da dün oynanan 12 Bingölspor-Diyar İnter U-14 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri Play-Off karşılaşmasında futbolcuların maç sonu kavgası kameraya yansıdı.
12 Bingölspor-Diyar İnter arasında oynanan U-14 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri Play-Off karşılaşmasına Malatya ev sahipliği yaptı. Battalgazi İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı 12 Bingölspor 2-1 kazandı. Karşılaşmanın son düdüğü ile iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Oyuncular tekme-tokatla birbirine saldırırken, olaya teknik ekiplerle birlikte polis ekipleri müdahale etti.
Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavganın ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına götürüldü.