Maç sonrası büyük gerilim

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin son düdüğünün ardından hakem Zorbay Küçük ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Galatasaraylı yıldızlar, hakem kararlarına tepki gösterirken Arda Turan ile Zorbay Küçük arasında tartışma çıktı.

Küçük ile yaşananlar

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği iddia edildi.

Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın, ayakkabı mı atacaksın bana?" sözlerini kullandığı öne sürüldü.

Kutlu tepki gösterdi

Yaşananlarla ilgili konuşan Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." dedi.

Ateş: Yüzüme söyledi

Yayıncı kuruluşa konuşan Necati Ateş "Berkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Oyuncumuz çok konuşamadı. Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin. Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi. Bana kullandı, yüzüme. Sen Galatasaray oyuncusuna 'yalancı' diyemezsin. Niye bu kadar öne çıkmak için çaba sarf ediyorsunuz, anlamıyorum. Ciddi sıkıntımız var. Nasıl olacak bilemiyorum. Bir sonrakine kırmızı çıkaracağım diyor. Hak ediyorsa göster, niye göstermiyorsan. Bir sonrakine kırmızı gösteririm falan. Sürekli tahrik ediyor, başka noktaya getiriyor. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz, oyunu bir türlü konuşamıyoruz. Buna izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Henüz stadyumdaki odalarından çıkmayan Zorbay Küçük ve yardımcıları için, spor şube görevlileri barikat kurdu. Hakemlerin, barikat eşliğinde stadyumdan ayrılması bekleniyor.