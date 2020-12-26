Maç sırasında haciz şoku!
Fenerbahçe Beko, maç sırasında haciz şoku yaşadı.
Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, maç sırasında haciz şoku yaşadı. Fanatik'in haberine göre; karşılaşmanın oynandığı esnada takım otobüsüne haciz memurları tarafından haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.
Yaşanan gelişmelerin ardından takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.
Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek için maç esnasında salondan dışarı çıktı.
Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği bildirilirken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.
Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandığı bildirildi.
İşlemin uygulanma gerekliliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir yol izlemeye karar verdi. Takımın tesislere dönmesi adına yeni bir otobüsün yola çıktığı belirtildi.