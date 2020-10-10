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Spor Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!
Spor

Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde corona virüsü şoku yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 20:13:00 - 2020-10-10 20:20:38
Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!

CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Mario Fernandes’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren Rusya Milli Takımı’nda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stansilav Cherchesov da 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusunun virüs şüphesiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının arından Fernandes hızlı bir şekilde takımdan izole edildi. Oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti taşımadığına da dikkat çekildi.

Fernandes, aday kadrodan çıkartılırken, yerine başka bir futbolcu dahil edilmedi.

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