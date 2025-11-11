  • İSTANBUL
Maç heyecanı İstanbul'da kızışıyor!
Maç heyecanı İstanbul’da kızışıyor!

Maç heyecanı İstanbul'da kızışıyor!

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasının biletlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

