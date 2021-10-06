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Dünya Maç esnasında silahlı çatışma! Futbolcular ve taraftarlar çapraz ateş altında kaldı
Dünya

Maç esnasında silahlı çatışma! Futbolcular ve taraftarlar çapraz ateş altında kaldı

Kolombiya'da futbol maçı sırasında iki kartel arasında yaşanan silahlı çatışmada 1’i teknik direktör, 1’i yan hakem olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 00:24:00 - 2021-10-06 00:38:28

Kolombiya’da iki kartel arasında çıkan silahlı çatışmanın yakınlarda oynanan futbol maçına sıçraması sonucu 1’i teknik direktör, 1’i yan hakem olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İki kartel arasında silahlı çatışma

Kolombiya’nın Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı. Terron Colorado Mahallesi’ndeki çatışma futbol sahasına sıçrarken, futbolcular ve taraftarlar çapraz ateş altında kaldı. Çatışma sonucu kurşunların hedefi olan 1 teknik direktör ve 1 yan hakem hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

2 kişi öldü 2'si yaralandı

Cali Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri arasındaki silahlı çatışma futbol sahasında da devam etti. Kurbanlar çapraz ateşin ortasında kaldı. Bunlardan biri olay yerinde öldü. Üçü hastaneye sevk edildi. Sevk edilenlerinden birisi hastanede öldü. Kurşun yarası alan üçüncü kişinin durumu ciddi. Tedavisi sürüyor Diğer iki kişi tedavi edilerek taburcu edildi" denildi.

Sahada hayatını kaybeden kişinin Realengo takımının teknik direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Willington Canizalez olduğu aktarılırken, yan hakem Juan Carlos Quinonez’in ise hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

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