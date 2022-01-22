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Spor Maç esnasında rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı
Spor

Maç esnasında rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka Bornova Belediyesi-Akhisar Belediyespor karşılaşması, müsabaka sırasında konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın hastaneye kaldırılmasının sonra ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:41:00 -
Maç esnasında rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka Bornova Belediyesi-Akhisar Belediyespor karşılaşması, müsabaka sırasında konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlanan başantrenör, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadağ'ın hastaneye götürülmesinden sonra müsabaka bir süre devam etti. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47-36 önde tamamladığı devreden sonra iki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.

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