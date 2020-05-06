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Aktüel

Maaşını çekemeyen yaşlı kadının yardımına jandarma ekipleri koştu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile dışarı çıkamayan kadının maaşı, jandarma ekipleri tarafından çekilerek kendisine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:50:50 -
Maaşını çekemeyen yaşlı kadının yardımına jandarma ekipleri koştu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile dışarı çıkamayan kadının maaşı, jandarma ekipleri tarafından çekilerek kendisine teslim edildi.


Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde ikamet eden Hürü Encu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile maaşını çekemedi. Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istenilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kadının maaşını çekip kendisine teslim etti. Jandarma ekipleri, kadının kiliminin kirlenmemesi ve yorulmaması için dizlerinin üzerine çökerek imza aldı.


Hürü Encu, “Jandarma personelinden Allah razı olsun, ihtiyaç duyduğumuz her anda yardımımıza koşuyorsunuz. Üzüm bağımız var üzüm zamanında da gelin üzüm ikram edeyim size" dedi.

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