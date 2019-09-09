Maaşını Alman'dan alan Banu nükleere hayır dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin neden nükleer füzeye sahip olmadığını sorguladı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Erdoğan'ın Türkiye'nin de nükleer füzelere sahip olması gerektiğini söylemesi, dünya medyasının gündemine oturdu.

Avrupa tarafından mercek altına alınan bu sözler, birilerini oldukça endişelendirdi. Alman Deutsche Welle'de çalışan Banu Güven, Türkiye'nin bu adımının karşısında duran isimlerden biri oldu.

"Hayır demek gerekiyor"

Banu Güven, bu konuda "Nükleer silah üretme iddiası ciddi, sonuçları ise tek kişinin kararına bırakılamayacak kadar hayati önemde. Türkiye'nin tek adam kararıyla nükleer silah yarışına girmesine 'Hayır' demek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Türkiye'nin nükleer çıkışı, Almanya tarafından da rahatsızlıkla karşılanmıştı. Sürecin ardından Alman haber ajansı, Banu Güven üzerinden yeni bir algı çalışmasına imza atmış oldu.