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Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

Maaşa zam alamayan işçi istifa ederse tazminatı alabilir mi?Bir iş yerinde rızkını kazanan çalışanlar, genellikle ocak ayında iş verenle zam pazarlığına oturur. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar 2020’de maaşlarına yapılacak zam oranının hesabını yapmaya başladı. Kimi işçiler yapılan zam konusunda patronla el sıkışırken bazıları ise maaşlara yapılan zammı yeterli bulmuyor. Peki maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı? İş sözleşmesine rağmen zam yapılmazsa kıdem tazminatı ne kadar alınır? İş sözleşmesinde zam yapılacak maddesi olduğu halde zam yapılmazsa ihbar alınır mı? Patron maaşa zam yapmadı” diye istifa edip tazminat alınabilir mi?

10 Ekim 2019 Perşembe 09:34
Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

Bir iş yerinde rızkını kazanan çalışanlar, genellikle ocak ayında iş verenle zam pazarlığına oturur. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar 2020’de maaşlarına yapılacak zam oranının hesabını yapmaya başladı. Kimi işçiler yapılan zam konusunda patronla el sıkışırken bazıları ise maaşlara yapılan zammı yeterli bulmuyor. Peki maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı? İş sözleşmesine rağmen zam yapılmazsa kıdem tazminatı ne kadar alınır? İş sözleşmesinde zam yapılacak maddesi olduğu halde zam yapılmazsa ihbar alınır mı? Patron maaşa zam yapmadı” diye istifa edip tazminat alınabilir mi? Maaşa zam alamayan işçi istifa ederse tazminatı alabilir mi? İşte detaylar.

İş kanununa göre, iş verenler daha önce çalışan ile imzalanan iş sözleşmesinde maaş zammına ilişkin bir madde olmaması durumunda ve işçinin maaşı asgari ücretin üzerinde ise işveren zam yapmak zorunda değildir. Bu durumda işçi maaşına zam yapılmamasını gerekçe göstererek iş akdini tek taraflı fesheder ve işten istifa ederse kıdem tazminatını alamaz. İşçinin bu konuda hak iddia etmes için iş sözleşmesinde maaş zammına ilişkin bir maddenin yer alması veya maaşının asgari ücretin altında olması gerekmektedir.

İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmaz.

İş sözleşmesine rağmen zam yapılmazsa kıdem tazminatı ne kadar alınır?

İşçiye yapılacak zammın iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirtilmesi halinde, sözleşmede belirtilen oranda veya hiç zam yapılmaması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir ve iş sözleşmesini haklı olarak fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenir. İş akdini haklı olarak fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenir, ancak ihbar tazminatına hükmolunamaz. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, sözleşmede yer almaması halinde işçiye zam yapılmaması veya düşük zam yapılmış olması işçiye sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı vermez.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:34
  1. Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?
  2. İş sözleşmesine rağmen zam yapılmazsa kıdem tazminatı ne kadar alınır?
  3. İş sözleşmesinde zam yapılacak maddesi olduğu halde zam yapılmazsa ihbar alınır mı?
  4. Patron maaşa zam yapmadı” diye istifa edip tazminat alınabilir mi?
  5. Zam yapılmayan işçi kıdem tazminatı alır mı?
  6. herkese zam yapıldı bana yapılmadı
  7. işçinin zam isteme hakkı
  8. zam hakkı ne zaman kazanılır
  9. işveren zam vermezse
  10. esit zam yapilmamasi
  11. işverenin işçiye zam yapılmaması
  12. işten kendi çıkan tazminat alabilir mi 2019
  13. zam alamayan işçi ne yapmalı 2019
  14. Maaşa zam alamayan işçi istifa ederse tazminatı alabilir mi

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