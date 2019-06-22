Maaşa zam ayı yaklaşıyor! Emekli aylığına yüzde 5-6 artış beklentisi

Buğra Kardan

10 milyonu SGK, 3 milyonu Bağ-Kur olmak üzere 13 milyon emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında kamuoyuyla paylaşılacak enflasyon oranında. Yılın ilk yarısına ilişkin oran, emekli aylıklarına yapılacak zam miktarını tayin edecek. Tahminlere göre Ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 5,5 olarak gerçekleşecek. Böylece SGK emeklisinin aylığı bin 993 liraya, Bağ-Kur emeklisi bin 785 liraya yükselecek.

Gözler TÜİK’te

Sosyal Güvenlik Uzmanı, İstinye Üniversitesi İİSBF Ekonomi Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamları dikkate alınarak artış uygulandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)2019 Ocak-Mayıs dönemi enflasyonunu yüzde 4,99 olarak açıkladığını hatırlatan Kurt, şöyle konuştu:

“Yılın ilk yarısına ait enflasyonun ise yüzde 5,5 olması bekleniyor. Yine işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz ayında alacağı kesin zam oranı TÜİK’in ilan edeceği enflasyona göre belirlenecek. Buna göre yılın ilk yarısına ait enflasyonun yüzde 5,5 olarak açıklanması durumunda işçi ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında maaşlarını en az yüzde 5,5 zamlı alacaklar.”

Enflasyon farkına dikkat

Memur emeklilerinin 2019 Temmuz-Aralık döneminde yüzde 5 zam alacağını kaydeden Kurt, “Yılın ilk yarısına ait enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark maaşlara zam olarak yansıtılacak” dedi.

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar ise, memur emeklilerinin toplamda yüzde 5 zam alacağına işaret etti.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı zamların gündemde olduğunu dile getiren Özdamar, “İlk 5 ayın enflasyonu yüzde 4,99. Haziran’da da yüzde 0 mertebelerinde bir oran görebiliriz. Çünkü sebze ve meyve fiyatları geriledi, normale döndü. Bu durumda 6 aylık enflasyon ve emekli aylıklarına uygulanacak artış yüzde 5-5,5 seviyesinde olabilir” ifadelerini kullandı.