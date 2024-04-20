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Gündem Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor
Gündem

Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-20 16:19:00 - 2024-04-20 16:25:19
Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde borç yaygarası koparan CHP’liler kendi yönettiği ilçelerdeki usulsüzlükleri görmezden geliyor.

 Haber Merkezi 

CHP’li Kartal Belediyesi’nin İller Bankası’ndan eksiksiz ödenek almasına rağmen işçi maaşlarının yalnızca yarısını yatırabildiği ortaya çıktı. Ele geçirdikleri belediyelerin borç afişleriyle şov yapan CHP’lilerin gizlediği rezaleti AK Parti İBB Meclis Üyesi Haydar Göksu ifşa etti. Göksu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İller Bankası payı eksiksiz ödenmesine rağmen, Kartal Belediyesi işçi kardeşlerimizin maaşlarını maalesef %50 oranında eksik yatırmıştır. Maaş içinde bulunan ve ödenemeyen mali haklar: Hafta içi / Gece mesai ücretleri Bayram ve hafta sonu resmî tatil mesai ücretleri Çocuk yardımı Yakacak yardımı Bayram yardımı Yol yardımı Enflasyon destek primi Yıpranma primi Sosyal paket Yemek ücreti (ticket ödemesi)” ifadelerini kullandı.

Tek icraatları borçlanmak

Öte yandan her fırsatta ‘engelleniyoruz’ yalanına sarılarak beceriksizliklerini gizlemeye çalışan CHP’li İBB yönetimi önceki gün yapılan ilk meclis toplantısında 4 milyar 200 milyon lira tutarında iç, 250 milyon dolar tutarında dış borçlanma yetkisi aldı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki 5 yılda İBB’nin borçlarının 26 milyar 760 milyon 454 bin liradan 150 milyar 837 milyon 391 liraya çıktığı öğrenildi.

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