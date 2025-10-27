Maaş 80 bin lirayı buldu ama işçi yok: Gençler deniz yerine masa başını seçiyor

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Ege Denizi'nde, balıkçılık sektörü ciddi bir işgücü kriziyle karşı karşıya. Kaptan ve yardımcıları dışındaki tüm işleri yürüten balıkçı tayfası, sektörün bel kemiği olmasına rağmen artık bulunamıyor.

AĞIR MESAİ, YÜKSEK MAAŞ

Balıkçı tayfası, eylül ayından nisan ayına kadar süren av sezonunda, hava koşulları elverdiği sürece denizde mesai yapıyor.

Akşam saatlerinde denize açılan, ağları seren, balıkları ayrıştıran ve kıyıya taşıyan tayfa, taşımacılığa kıyasla daha ağır bir mesai sürdürüyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, yaşanan işçi sorununu şöyle dile getirdi:

"Tayfalar bir teknenin olmazsa olmazı ve bu dönemde maaşları oldukça iyi seviyede. Kendilerine asgari ücretin 3-4 katı maaş veriyoruz fakat gençler masa başı iş istedikleri için tayfalığı tercih etmiyor.

Üç öğün yemek ve yatacak yer de veriliyor, ayrıca sezon sonunda elde edilen prim de alıyorlar."

"MAAŞLAR 80 BİN LİRAYA DAYANDI, İŞÇİ BULAMIYORUZ"

İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan balıkçılar da aynı dertten muzdarip. Balıkçı Mustafa Baran, "Son dönemlerde tayfa bulmakta zorlanıyoruz.

Bulsak bile elemanlar kalifiye değil. Maaşlar 80 bin liraya dayandı, işçi bulamıyoruz," ifadelerini kullandı.

Gırgır balıkçılığı yapan Hüseyin Cambaz da 50 yıldır sektörde olmasına rağmen bu sorunun çözülemediğini belirtti:

"Gençler teknede çalışmak istemiyor, yüksek para vermemize rağmen işi beğenmiyor. Üç öğün yemek, bir kuruş para harcamıyor ve 80 bin lira maaş veriyoruz."

Sektör temsilcileri, bu sorunu çözmek için ara eleman yetiştiren meslek yüksekokulları açılması yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.