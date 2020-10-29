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Aktüel Maarif Okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Aktüel

Maarif Okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:05:08 -
Maarif Okullarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. kuruluş yıl dönümü, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Maarif Okullarında yapılan etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Maarif Okullarında Avustralya Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Maarif Korosu'nun "Cumhuriyet" şarkısını söylemesiyle devam etti. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve günün önemine binaen hazırlanan videoların yer aldığı kutlama, Cumhuriyet Bayramı Şarkı Yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Arnavutluk Maarif Okullarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okunan şiirlerle kutlandı. Bosna Hersek Maarif Okullarında Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde eğitimin uzaktan devam etmesi nedeniyle öğrenciler Cumhuriyet temalı resimlerini dijital ortamda paylaşıp 29 Ekim'i kutladı.

Burundi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bujumbura Büyükelçisi Serap Ataay'ın himayelerinde tertiplenen resim, kompozisyon ve bilgi yarışmaları ile Türkiye Maarif Vakfı Burundi Uluslararası Okulunda kutlandı. Büyükelçilik yetkilileri, veliler ve öğrencilerin de hazır bulunduğu tören iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Serap Ataay ve Türkiye Maarif Vakfı Burundi Ülke Temsilcisi Erol Arslan'ın yaptığı konuşmalarla süren program, ortaokul sınıfları arasında düzenlenen "Türkiye" konulu bilgi yarışması ile devam etti. Ardından resim ve kompozisyon yarışmalarının birincilerine hediyeleri Büyükelçi Serap Ataay tarafından takdim edildi.

Ekvator Ginesi Maarif Okulunda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk ve büyükelçilik personellerinin de katıldığı törende, öğrenciler 29 Ekim'le ilgili Türkçe şiirler okudu. Dans gösterisi ve koro eşliğinde söylenen şarkıların ardından öğrencilerin yaptığı resimlerin sergilenmesiyle program sona erdi.

Kenya'da, Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yalnızca Türkiye adına görev yapan kamu kurumlarının temsilcilerini davet ettiği kutlamaya Türkiye Maarif Vakfı adına Kenya Ülke Temsilcisi Vekili Deniz Doğan katıldı.

Öte yandan, Belçika, Etiyopya, Gambiya, Güney Afrika, Gürcistan, Kamerun, Kosova, Pakistan ve Venezuela'daki Maarif Okulları ve eğitim merkezlerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler düzenlendi.

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