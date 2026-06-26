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Spor Türkiye - ABD maçı Canlı Anlatım
Spor

Türkiye - ABD maçı Canlı Anlatım

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye - ABD maçı Canlı Anlatım

A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Avustralya ve Paraguay yenilgileri sonrası turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılar, SoFi Stadı’ndaki mücadelede prestij için sahaya çıktı. Montella’nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulup organizasyona veda etmeyi hedefliyor. Mücadelenin 11'leri, son dakika haberleri ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Avustralya ve Paraguay yenilgileri sonrası turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılar, SoFi Stadı’ndaki mücadelede prestij için sahaya çıktı. Montella’nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulup organizasyona veda etmeyi hedefliyor. Mücadelenin 11'leri, son dakika haberleri ve maçın canlı anlatımı haberimizde.

İki şut, iki gol: Türkiye, ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı

McKennie kaleyi yokladı

 

ABD'de uzak mesafede topla buluşan Weston McKennie'nin sert şutunu Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.

Türkiye 2-1 ABD

 

GOOOOOOOL! A Milli Takımımız, ABD karşısında Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1 öne geçti. Organize gerçekleşen hücumda Kenan Yıldız'dan topu alan Arda Güler tek pasla Eren Elmalı'yı çizgiye indirdi, Eren'in yerden pasına kale ağzında vuruşunu yapan Orkun, takımımızı öne geçirdi.

Maç yeniden hareketlendi

 

Su molasının ardından karşılaşma yeniden başladı.

ABD etkili geldi

Yine hızlı gelişen ABD hücumunda ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Brandon Aaronson'ın vuruşunu kalecimiz Uğurcan yatarak kontrol etti.

Türkiye 1-1 ABD

GOOLL! A Milli Takımımızın hızlı gelişen hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasına giren Arda Güler, düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi. 

Arda'nın golü, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golümüz oldu.

3.Dakika

Türkiye 0-1 ABD
Maalesef top ağlarımızda... ABD'nin kullandığı kornerde arka direğe açılan topu önünde bulan Trusty'nin vuruşu ağlarla buluştu.

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Yorumlar

Ahmet

Üzücü bir haberle güne başlıyoruz. A Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD karşısında mağlubiyetle mücadelesini noktaladı. Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından prestij için oynadığımız bu maçta 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştük. Umarım Türk sporunda başarıya giden yol daha sıkışık olur, Allah yardımcıımız olsun!

koray

Tesekkurler ugurcan. KISA koseden gol yedik..
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