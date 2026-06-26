Türkiye - ABD maçı Canlı Anlatım
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A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Avustralya ve Paraguay yenilgileri sonrası turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılar, SoFi Stadı’ndaki mücadelede prestij için sahaya çıktı. Montella’nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulup organizasyona veda etmeyi hedefliyor. Mücadelenin 11'leri, son dakika haberleri ve maçın canlı anlatımı haberimizde.
A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Avustralya ve Paraguay yenilgileri sonrası turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılar, SoFi Stadı’ndaki mücadelede prestij için sahaya çıktı. Montella’nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulup organizasyona veda etmeyi hedefliyor. Mücadelenin 11'leri, son dakika haberleri ve maçın canlı anlatımı haberimizde.
İki şut, iki gol: Türkiye, ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı
McKennie kaleyi yokladı
ABD'de uzak mesafede topla buluşan Weston McKennie'nin sert şutunu Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.
Türkiye 2-1 ABD
GOOOOOOOL! A Milli Takımımız, ABD karşısında Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1 öne geçti. Organize gerçekleşen hücumda Kenan Yıldız'dan topu alan Arda Güler tek pasla Eren Elmalı'yı çizgiye indirdi, Eren'in yerden pasına kale ağzında vuruşunu yapan Orkun, takımımızı öne geçirdi.
Maç yeniden hareketlendi
Su molasının ardından karşılaşma yeniden başladı.
ABD etkili geldi
Yine hızlı gelişen ABD hücumunda ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Brandon Aaronson'ın vuruşunu kalecimiz Uğurcan yatarak kontrol etti.
Türkiye 1-1 ABD
GOOLL! A Milli Takımımızın hızlı gelişen hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasına giren Arda Güler, düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
Arda'nın golü, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golümüz oldu.
3.Dakika
Türkiye 0-1 ABD
Maalesef top ağlarımızda... ABD'nin kullandığı kornerde arka direğe açılan topu önünde bulan Trusty'nin vuruşu ağlarla buluştu.