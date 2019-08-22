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M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 16 Ağustos'ta M3 para arzı yüzde 0,78 artışla 2 trilyon 311,1 milyar lira oldu

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,78 artarak 2 trilyon 311,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 16 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 0,78 artışla 2 trilyon 311 milyar 97 milyon 383 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 9 Ağustos'ta 2 trilyon 293 milyar 140 milyon 968 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 azalarak 204 milyar 62 milyon 492 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,59 artışla 278 milyar 987 milyon 895 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,65 artışla 827 milyar 732 milyon 548 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,54 artarak 754 milyar 762 milyon 232 bin lira oldu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
  1. M3
  2. Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı
  3. TCMB

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