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Hemşire kılığında bebek çalarken yakalanmıştı: Bebek kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

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Hemşire kılığında bebek çalarken yakalanmıştı: Bebek kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

Hastanenin yenidoğan servisinde bebek kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#1
Foto - Hemşire kılığında bebek çalarken yakalanmıştı: Bebek kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

Olay, önceki gece saat 03.40 sıralarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni doğan ünitesinde yaşandı. İddiaya göre daha önce düşük yapan H.İ.Ö. isimli bir kadın, hemşire kılığında yeni doğan ünitesine giderek bir bebeği kucağına alarak yoğun bakım servisine götüreceğini söyledi.

#2
Foto - Hemşire kılığında bebek çalarken yakalanmıştı: Bebek kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

Kadının durumundan şüphelenen hastane görevlisi, yoğun bakım ünitesine kadar refakat etmek istedi. Hastane görevlisinin yanından ayrılmaması nedeniyle panikleyen kadın, bebeği bırakarak kaçtı.

#3
Foto - Hemşire kılığında bebek çalarken yakalanmıştı: Bebek kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

#4
Foto - Hemşire kılığında bebek çalarken yakalanmıştı: Bebek kaçıran kadın adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, adliyeye sevk edildi. Elbisesi ile yüzünü kapatmaya çalışan kadın, basın mensuplarının sorularını ise cevapsız bıraktı.

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