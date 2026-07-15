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Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Galatasaray Uruguaylı yıldız futbolcu Federico Valverde’yi yakın takibe aldı. Bu transfer için Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da devrede olduğu belirtiliyor.

#1
Foto - Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Federico Valverde. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için Real Madrid'e haber yolladığı belirtildi.

#2
Foto - Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Federico Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi.

#3
Foto - Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Valverde için nabız yokluyor.

#4
Foto - Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın ise bu gelişme üzerine harekete geçtiği iddia edildi.

#5
Foto - Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Sarı-kırmızılıların İspanyol devinin yetkililerine Valverde transferi için görüşmeye açık olduklarını ilettikleri belirtildi.

#6
Foto - Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede

Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da kendileri gibi Uruguaylı olan Valverde'ye Galatasaray'ı anlattığı ve "Gel" çağrısı yaptığı öne sürüldü

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