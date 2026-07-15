Galatasaray’da Valverde sesleri! Torreira ve Muslera devrede
Galatasaray Uruguaylı yıldız futbolcu Federico Valverde’yi yakın takibe aldı. Bu transfer için Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da devrede olduğu belirtiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Uruguaylı yıldız futbolcu Federico Valverde’yi yakın takibe aldı. Bu transfer için Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da devrede olduğu belirtiliyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Federico Valverde. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcu için Real Madrid'e haber yolladığı belirtildi.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Federico Valverde'yi takımda düşünmediği belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Valverde için nabız yokluyor.
Uruguaylı futbolcuya ilgisi olan Galatasaray'ın ise bu gelişme üzerine harekete geçtiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların İspanyol devinin yetkililerine Valverde transferi için görüşmeye açık olduklarını ilettikleri belirtildi.
Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da kendileri gibi Uruguaylı olan Valverde'ye Galatasaray'ı anlattığı ve "Gel" çağrısı yaptığı öne sürüldü
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