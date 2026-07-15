Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yazıcı, “Milletimiz, 15 Temmuz gibi tarihî bir ihanet girişimi karşısında herkesin açık ve net bir duruş sergilemesini beklemektedir. Bu konuda Sayın Hüseyin Çelik’in değerlendirmeleri de kamuoyu tarafından merak edilmektedir.” dedi.