Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Sultan II. Abdülhamid Han’a yönelik açıklamalarına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının ardından oluşan tartışmaların dikkate alınması gerektiğini belirterek, Hüseyin Çelik’in bakanlık döneminin de tüm yönleriyle incelenmesi çağrısında bulundu.