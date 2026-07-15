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Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

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Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Sultan II. Abdülhamid Han’a yönelik açıklamalarına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının ardından oluşan tartışmaların dikkate alınması gerektiğini belirterek, Hüseyin Çelik’in bakanlık döneminin de tüm yönleriyle incelenmesi çağrısında bulundu.

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Foto - Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

Yazıcı, yaptığı açıklamada, “Mustafa Varank’ın kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri sonrasında şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, Hüseyin Çelik’in yıllardır Sultan II. Abdülhamid Han’ı hedef alan söylemlerinin arka planı kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır. Bu değerlendirmelerin doğruluğu elbette yetkili mercilerce ortaya konulacaktır. Ancak oluşan tablo, kamu vicdanında ciddi soru işaretleri doğurmuştur.” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

Sultan II. Abdülhamid Han’a yönelik eleştirilerin tarihî bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, “Kamuoyu bugün haklı olarak şu soruyu sormaktadır: Hüseyin Çelik, günümüzün Ali Suavisi mi olmak istiyor? Bu, tarihî bir benzetme üzerinden yürütülen siyasi bir değerlendirmedir ve kamuoyunun takdirine açıktır.” dedi.

#3
Foto - Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

Hüseyin Çelik’in Millî Eğitim Bakanlığı döneminin de şeffaf biçimde incelenmesi gerektiğini savunan Yazıcı, “Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, kamuoyuna yansıyan iddialar titizlikle araştırılmalı; Sayın Çelik’in bakanlık dönemindeki uygulamalar ve süreçler de gerekli görülmesi hâlinde yetkili makamlar tarafından incelenmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

Cumhuriyet savcılarına çağrıda bulunan Yazıcı, “Kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılması adına Cumhuriyet savcılarımızı görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye davet ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması, hem adalet duygusunu güçlendirecek hem de kamu vicdanını rahatlatacaktır.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yazıcı, “Milletimiz, 15 Temmuz gibi tarihî bir ihanet girişimi karşısında herkesin açık ve net bir duruş sergilemesini beklemektedir. Bu konuda Sayın Hüseyin Çelik’in değerlendirmeleri de kamuoyu tarafından merak edilmektedir.” dedi.

#6
Foto - Turgay Yazıcı’dan Hüseyin Çelik İçin 'Ali Suavi' benzetmesi!

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştiriler ile Sultan II. Abdülhamid Han’a yönelik tarihî eleştiriler arasında benzerlikler gördüğünü belirten Yazıcı, “Kanaatimce, Abdülhamid Han’a yönelik muhalefet dili ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen bazı eleştiriler arasında benzer siyasi refleksler bulunmaktadır. Bu değerlendirme tamamen siyasi ve tarihî bir analiz niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

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