Sakın bunları yapma: Çocuğunu 'terbiye ettiğini' sananlara psikologdan ezber bozan açıklama! Doğru bilinen yanlış

Çocuklara yönelik fiziksel müdahalelerin zaman zaman "disiplin yöntemi" olarak savunulmasına tepki gösteren Aydın, bu anlayışın yanlış olduğunu söyledi. Aydın, "Ailelere ve eğitimcilere en net uyarım şu: 'Terbiye amaçlı şiddet' diye bir şey yoktur, bu sadece yetişkinin kendi öfkesini ve acizliğini çocuğun üzerinde yasallaştırma çabasıdır" ifadelerini kullandı. Çocuğa vurmanın eğitim sağlamadığını belirten Aydın, "Çocuğa vurarak ona neyin doğru olduğunu öğretemezsiniz; sadece sizden nasıl korkması ve sizden nasıl gizlenmesi gerektiğini öğretirsiniz" dedi.