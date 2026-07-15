Sakın bunları yapma: Çocuğunu 'terbiye ettiğini' sananlara psikologdan ezber bozan açıklama! Doğru bilinen yanlış
Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın çocuk eğitimiyle ilgili olarak anne babaları yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı.
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Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın çocuk eğitimiyle ilgili olarak anne babaları yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı.
Aydın, "Çocuğa vurarak ona neyin doğru olduğunu öğretemezsiniz; sadece sizden nasıl korkması ve sizden nasıl gizlenmesi gerektiğini öğretirsiniz" dedi.
Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, çocuklara yönelik fiziksel müdahalelerin eğitim yöntemi olarak görülmesine sert tepki gösterdi. Aydın, "terbiye amaçlı disiplin" adı altında uygulanan şiddetin çocuk gelişiminde kalıcı yaralar bırakabileceğini belirterek ailelere ve eğitimcilere önemli uyarılarda bulundu.
Çocuğun korkuyla değil, güven ve rehberlikle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, fiziksel şiddetin çocuğun ebeveyniyle kurduğu bağı zedelediğini ve sağlıklı gelişim sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti.
Çocuklara yönelik fiziksel müdahalelerin zaman zaman "disiplin yöntemi" olarak savunulmasına tepki gösteren Aydın, bu anlayışın yanlış olduğunu söyledi. Aydın, "Ailelere ve eğitimcilere en net uyarım şu: 'Terbiye amaçlı şiddet' diye bir şey yoktur, bu sadece yetişkinin kendi öfkesini ve acizliğini çocuğun üzerinde yasallaştırma çabasıdır" ifadelerini kullandı. Çocuğa vurmanın eğitim sağlamadığını belirten Aydın, "Çocuğa vurarak ona neyin doğru olduğunu öğretemezsiniz; sadece sizden nasıl korkması ve sizden nasıl gizlenmesi gerektiğini öğretirsiniz" dedi.
Fiziksel şiddetin çocuk ile aile arasındaki güven ilişkisini zedelediğini belirten Aydın, korkuya dayalı disiplin yöntemlerinin çocuk üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini söyledi. Aydın, "Şiddet içeren her disiplin yöntemi, çocuğun size olan saygısını değil, bağını yok eder. Unutmayın, çocuk kime itaat edeceğini değil, güçsüz olduğunda nasıl ezileceğini öğrenir" diye konuştu. Çocuğu korkutarak yönetmenin eğitim olmadığını vurgulayan Aydın, "Çocuğunuzu korkuyla yönetmek, onu eğitmek değil, onu köleleştirmektir" ifadelerini kullandı. Şiddetin çocuk gelişiminde onarıcı değil, yıkıcı bir etki oluşturduğunu belirten Aydın, ailelere dikkat çeken bir benzetmeyle seslendi. Aydın, "Şiddetle çocuk büyütmek, solmasın diye çiçeği kaynar suyla sulamaya benzer; siz büyüttüğünüzü sanırken, aslında onun köklerini kurutursunuz" dedi.
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