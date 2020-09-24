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Ekonomi M3 para arzı arttı
Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:40:47 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,72 artışla 3 trilyon 367,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Eylül itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,72 artışla 3 trilyon 367 milyar 896 milyon 878 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 11 Eylül'de 3 trilyon 343 milyar 952 milyon 681 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,33 artışla 348 milyar 863 milyon 866 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,23 yükselişle 671 milyar 295 milyon 721 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,55 artarak 1 trilyon 78 milyar 549 milyon 767 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,79 yükselerek 957 milyar 834 milyon 858 bin lira oldu.

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