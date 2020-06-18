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Ekonomi

M3 para arzı arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:07:25 -
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,08 artışla 3 trilyon 91,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 1,08 artışla 3 trilyon 91 milyar 886 milyon 172 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 5 Haziran'da 3 trilyon 58 milyar 735 milyon 835 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,55 artarak 353 milyar 73 milyon 702 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,22 yükselerek 505 milyar 14 milyon 383 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,91 artışla 1 trilyon 20 milyar 225 milyon 274 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,29 yükselişle 863 milyar 729 milyon 115 bin lira oldu.

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