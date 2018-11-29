0553 313 94 23

m-TOD uluslararası işbirliklerini artırıyor

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği m-TOD, 700’den fazla Mobil Operatörü ve global teknoloji şirketlerini üye olarak bünyesinde barındıran GSMA ile işbirliği alanında bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:32
m-TOD uluslararası işbirliklerini artırıyor

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği m-TOD, Uluslararası GSM Birliği GSMA ile işbirliği alanında bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Dünya üzerinde 700’den fazla Mobil Operatörü ve global teknoloji şirketlerini üye olarak bünyesinde barındıran GSMA yönetiminde m-TOD Üyeleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da aktif olarak yer alıyor. Dubai’de imzalanan Mutabakat Zaptı ile, mobil teknolojiler alanında her sene dünyanın en büyük organizasyonu olan Mobil Dünya Kongresi MWC’yi düzenleyen GSMA ile ortak etkinlikler, yayınlar, eğitim ve kamu kuruluşları ile çalışmalar alanlarında işbirliği yapılması öngörülüyor. Mutabakat Zaptını m-TOD adına Genel Sekreter Erhun BAŞ, GSMA adına ise Regülasyondan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı John Giusti imzaladı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:32
  1. Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği m-TOD
  2. Uluslararası GSM Birliği GSMA
  3. Mutabakat Zaptı
  4. Mobil Operatör
  5. GSMA
  6. m-TOD
  7. Turkcell
  8. Türk Telekom
  9. Vodafone
  10. Dubai
  11. Mobil Dünya Kongresi MWC
  12. Genel Sekreter Erhun BAŞ
  13. Regülasyondan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı John Giusti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    1. Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    2. İstanbul Havalimanı’na Avrupa..
    3. Yüzde 10 barajına kontenjan jesti!
    4. Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın..
    5. Ulusoy konkordato ilan etti
    6. Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük..
    7. O çocuğa nefret suçu soruşturması açıldı
    8. Dragos hain planlarına yenilerini..
    9. Kuyumcular da faizden şikayetçi
    10. Bolu Dağı'nda yoğun sis
    11. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
    12. Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist..
    13. Perakende sektörü 905 milyara ulaştı
    14. Van merkezli terör operasyonu
    15. Trump-Putin görüşmesinin saati belli..
    16. 2B arazileri başvurusu için yarın son..
    17. Erken rezervasyon kotalarını düşürmek..
    18. Amerikalı okul müdürü öğrencilerin..
    19. İstihbarat Soros'un bütün..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü ortaya çıktı! Hocayı işgüzar polisler çıldırtmış!
    'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü ortaya çıktı! Hocayı işgüzar polisler çıldırtmış!