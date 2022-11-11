M. Kemal'in ölüm yıl dönümünde İmamoğlu'nun eşiyle dans edip eğlenmesine sert tepki! Kemalistler yollarda dikildikleriyle kaldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışı ve Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma törenlerine katıldı.

Hizmete açılan tüp bebek merkezinin açılışında konuşan Turan, merkezin Çanakkale ile Edremit Körfezi bölgesindeki tek merkez olacağını, çocuk hayali kuran aileler için bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Ardından ÇOMÜ'nün Dardanos Yerleşkesi'nde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma töreni gerçekleştirildi.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, M. Kemal'in ölümünün 84'üncü yılı dolayısıyla dün çeşitli anma programları düzenlendiğini söyledi.

"İmamoğlu'na eleştiri"

M. Kemal'in anıldığı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kongre Merkezinde eşiyle beraber dans etmeyi ve eğlenmeyi tercih ettiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehrimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz?"