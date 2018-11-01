M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen daire başkanı görevden atıldı

Şırnak Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince...

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.