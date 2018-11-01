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M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen daire başkanı görevden atıldı

Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor DaireBaşkanı M. Emin Korkmaz, "Mustafa Kemal'e hakaret" ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:21
M. Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen daire başkanı görevden atıldı

Şırnak Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Mustafa Kemal'e hakaret  ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haber üzerine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz hakkında soruşturma  başlatıldığı belirtildi.

Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince...

Açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili kararı  uyarınca soruşturma açılmasına ve soruşturmanın selameti açısından 657 Sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesinin 1. fıkrası gereğince 31 Ekim 2018  tarihinden itibaren hakkında görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:21
  1. M. Emin Korkmaz
  2. Şırnak Üniversitesi
  3. Atatürk

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