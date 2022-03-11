M furo % 0,1 losyon 30 gr nedir? M-furo 0.1 losyon ne işe yarar?
M-Furo Losyon, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır? Eczanede cilt hastalıkları için satılan birbirinden farklı kremler, losyonlar ve ilalar bulunmakta. Doktor tarafından M furo % 0,1 30 gr verilen hastalar, M furo % 0,1 ne işe yarar? M furo % 0,1 ne için verilir? M furo % 0,1 neye iyi gelir? M furo % 0,1 nasıl kullanılır? M furo % 0,1 başa mı sürülür? M furo % 0,1 yan etkileri neler? sorularını sormakta.
M-furo losyon psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit (egzema), kızarıklık, kaşıntı durumlarında kullanılan etkili bir ilaçtır.
M furo % 0,1 losyon 30 gr nedir?
Psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit (egzema), tahriş edici maddelere bağlı alerjik dermatit, kızarıklık, kaşıntı, deri iltihabı, şişme, alerjik durum sonrası oluşan tahriş, pullu deri sorunları için kullanılan cilt ilacıdır. Renksiz berrak görünümü vardır. Kortizon-tipi hormon ilacıdır ve kortikosteroidler olarak isimlendirilen ilaç grubu içerisinde bulunmaktadır.
M furo % 0,1 30 gr ne işe yarar?
Dermatit: Cildin dış kaynaklı ajanlara (örnek: deterjan gibi) karşı reaksiyon göstermesi ile ortaya çıkan deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan hastalıktır. Psoriasis: Dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü cilt hastalığıdır.
Psoriasis (sedef hastalığı) durumunu iyi etmek için kullanılır.
Atopik dermatit (egzama) tedavisinde kullanılır.
Tahriş edici maddelere bağlı alerjik dermatit sorununu iyi eder.
Vücutta kızarıklığa, iltihaba ve şişliğe yol açan kimyasalları etkisi ortadan kaldırır.
İri pullanma ve kepeklenme durumunu iyi eder.
Ciltte oluşan tahrişi iyi eder.
Cilt üzerinde oluşan iltihabı azaltır.
Cildin çok kuru ve pulla yapısını da nemli hale getirir.
Saçtaki kızarıklık ve kaşıntıyı tedavi eder.
Gül hastalığının geçirilmesine yardımcı olur.
Saçkıran hastalığının tedavisinde kullanılır.
M-Furo % 0,1 30 gr nasıl kullanılır?
-Doktorunuz bu losyonu reçete etti aynı şekilde kullanın yoksa da aşağıdaki kullanım önerilerini dikkate alın.
-Sorunlu bölgeye günde birkaç damla damlatın hafif masaj yaparak sürün.
-Yüz bölgesinde 5 günden uzun kullanmayın.
-Çocuklarda maksimum kullanım süresi 5 gündür.
-Bu losyonun sürdüğünüz yerin üzerini kapalı pansuman ile kapatmayın.
-Geniş cilt yüzeylerine uzun süre doktorun önerisi olmadan kullanmayın.
-Tedaviyi birden bırakmayın.
M-Furo kimler kullanamaz?
Bu losyona karşı alerjisi olan kişiler
Aşıdan sonra ortaya çıkan deri reaksiyonlarında
Suçiçeğinde ve uçuk durumunda
Sivilcede
Siğilde
Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
Ağız etrafında dermatit durumunda
Genital kaşıntı durumunda
Perianal (anüs çevresinde) kaşıntı durumunda
Bebeklerde pişik durumunda
Zona durumunda (herpes zoster virüsünün sebep olduğu ciddi bir deri hastalığı)
Ortaya çıkacak deri enfeksiyon durumunda
Verem (tüberküloz) durumunda
Yaralı veya ülserli deri üzerinde
Parazit ve mantar enfeksiyonları durumunda
Deri atrofisi (Bazı hastalıklar sonucu derinin incelmesi) durumunda
Frengi (sifilis-cinsel yolla bulaşan bir hastalık) durumunda
M-Furo % 0,1 30 gr yan etkileri neler?
İçeriğinde maddelere karşı duyarlılığı olan kişilerde yan etkileri oluşabilir. Bunun yanında yan etkilerinin görülme ihtimali oldukça azdır.
Çok seyrek görülen yan etkiler
Kaşıntı
Yanma
Saç köklerinde inflamasyon (saçkıran)
Bilinmeyen sıklıkta görülen yan etkiler
Alerjik deri reaksiyonları
Sivilce (akne)
Deride incelme
Bulanık görme
Kıllanma artışı
Deride yumuşama ve çatlaklar
Karıncalanma
Sürülen bölgede ağrı
Sürülen bölgede reaksiyonlar
Bakteri kaynaklı ve sekonder (ikincil) deri reaksiyonları
Deri renginde açılma
İstenmeyen yan etkiler
Deride kuruluk
Deride tahriş
Dermatit (bir tür deri hastalığı)
Küçük genişlemiş kan damarları
Ağız çevresinde dermatit
M-Furo % 0,1 30 gr fiyatı ne kadar?
30 gramlık bu losyonun güncel fiyatı 12.47 TL‘den eczanelerde satılmaktadır. Eczane dışında satışı yoktur. Reçeteli alındığında devlet tarafından ödenmektedir. Bu fiyatlardan çok fazla söyleyen eczanelerden alım yapmayın. Son kullanma tarihine göre kullanın.
M-Furo Losyon Yüze Sürülür Mü?
Yüze sürülür ama yüzde 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır.
M-Furo Losyon Kortizon İçerir Mi?
Kortizon içeren bir losyondur.
M-Furo Losyon Sivilceye İyi Gelir Mi?
Sivilce (akne) için bu losyon kullanılmaz çünkü kortizonludur.
M-Furo Losyon Mantara İyi Gelir Mi?
Mantar sorunu için bu losyon kullanılmaz ve mantara iyi gelmez.
M-Furo Losyon Zararları var mıdır?
Doğru bir şekilde kullanıldığında zararı yoktur.
M-Furo Losyon Kaç Gün Kullanılır?
Tam süreyi doktorunuz belirleyecektir 3 haftalık kullanım öneriyoruz.
M-Furo Losyon Gebelik Kategorisi nedir?
Gebelik kategorisi C’dir.
M-Furo Losyonu Hamileler Kullanabilir Mi?
Hamileler (gebeler) bu losyonu kullanamaz.
M-Furo Losyonu Emziren Anneler Kullanabilir Mi?
Emziren anneler bu ilacı kullanamaz.
M-Furo losyonu devlet ödüyor mu?
Reçete edilirse devlet tarafından ödenmektedir.
M-Furo Losyon Reçetesiz alınır mı?
Reçetesiz olarak da eczaneden alınabilir.
M-Furo Losyon Etken Maddesi nedir?
Etken maddesi Mometazon furoat’tır.
M-Furo Losyon Cilt Lekeleri iyi gelir mi?
Cilt lekelerini geçirmeye yardımcı olmaktadır.
M-Furo Losyon Kaç Lira?
Bu losyon 12.44 TL’dir.
M-Furo Losyon Egzamaya İyi Gelir Mi?
Egzamaya iyi gelmektedir ve egzama için etkili olmaktadır.
M-Furo Losyon Saça Sürülür Mü?
Saçta da kullanılabilir.
M-Furo Losyon Uçuğa İyi Gelir Mi?
Uçuk için bu losyon kullanılmaz.
M-Furo Losyon Çeşitleri nelerdir?
M-Furo krem, m-furo FA krem çeşitleri vardır.
M-Furo Losyon kaç yaş için kullanılmaz?
2 yaşından küçüklerde bu losyon kullanılmaz.
M-Furo Losyon Bebeklerde Kullanımı?
Kortizonlu olduğu için bebeklerde kullanılmaz.
M-Furo Losyon Genital Bölgede Kullanılır Mı?
Kortizonlu bir losyon olduğu için genital bölgede kullanılmaz.
M-Furo Losyon Vajinaya Sürülür Mü?
Bu losyon vajinaya sürülmez çünkü kortizon içermektedir.
M-Furo Losyon Hemoroid İçin Kullanılır Mı?
Hemoroid (basur) içi bu losyon kullanılmaz.
M-Furo Losyon Cilt Beyazlatma
Cevap 24: Bu ilacın bir miktar cilt beyazlatma etkisi vardır cilt rengi açılmaktadır.
M-Furo Losyon eczanelerde satılıyor mu?
Bu losyonu eczaneden satın alabilirsiniz.
M-Furo Losyon Saç Çıkarır Mı?
Cevap 26: Egzama, sedef gibi sorunlardan dökülmüş ise tekrardan saç çıkarmaktadır.
M-Furo Losyon Ne İçin?
Bu losyon egzama, sedef hastalıkları içindir.
M-Furo Losyon Saçkıran
Saçkıran sorunu için kullanılabilir.
M-Furo Losyon Kaş Çıkarır Mı?
Egzama, sedef gibi sorunlardan döküldü ise kaş çıkarabilmektedir.
M-Furo Losyon Kepek
Kepek sorununda da etkili olmaktadır.
M-Furo Losyon Saç Dökülmesi
Saç dökülmesi sorununda etkili olmaktadır.