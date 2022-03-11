M furo % 0,1 losyon 30 gr nedir? M-furo 0.1 losyon ne işe yarar?

M-furo losyon psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit (egzema), kızarıklık, kaşıntı durumlarında kullanılan etkili bir ilaçtır.

M furo % 0,1 losyon 30 gr nedir?

Psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit (egzema), tahriş edici maddelere bağlı alerjik dermatit, kızarıklık, kaşıntı, deri iltihabı, şişme, alerjik durum sonrası oluşan tahriş, pullu deri sorunları için kullanılan cilt ilacıdır. Renksiz berrak görünümü vardır. Kortizon-tipi hormon ilacıdır ve kortikosteroidler olarak isimlendirilen ilaç grubu içerisinde bulunmaktadır.

M furo % 0,1 30 gr ne işe yarar?

Dermatit: Cildin dış kaynaklı ajanlara (örnek: deterjan gibi) karşı reaksiyon göstermesi ile ortaya çıkan deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan hastalıktır. Psoriasis: Dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü cilt hastalığıdır.

Psoriasis (sedef hastalığı) durumunu iyi etmek için kullanılır.

Atopik dermatit (egzama) tedavisinde kullanılır.

Tahriş edici maddelere bağlı alerjik dermatit sorununu iyi eder.

Vücutta kızarıklığa, iltihaba ve şişliğe yol açan kimyasalları etkisi ortadan kaldırır.

İri pullanma ve kepeklenme durumunu iyi eder.

Ciltte oluşan tahrişi iyi eder.

Cilt üzerinde oluşan iltihabı azaltır.

Cildin çok kuru ve pulla yapısını da nemli hale getirir.

Saçtaki kızarıklık ve kaşıntıyı tedavi eder.

Gül hastalığının geçirilmesine yardımcı olur.

Saçkıran hastalığının tedavisinde kullanılır.

M-Furo % 0,1 30 gr nasıl kullanılır?

-Doktorunuz bu losyonu reçete etti aynı şekilde kullanın yoksa da aşağıdaki kullanım önerilerini dikkate alın.

-Sorunlu bölgeye günde birkaç damla damlatın hafif masaj yaparak sürün.

-Yüz bölgesinde 5 günden uzun kullanmayın.

-Çocuklarda maksimum kullanım süresi 5 gündür.

-Bu losyonun sürdüğünüz yerin üzerini kapalı pansuman ile kapatmayın.

-Geniş cilt yüzeylerine uzun süre doktorun önerisi olmadan kullanmayın.

-Tedaviyi birden bırakmayın.

M-Furo kimler kullanamaz?

Bu losyona karşı alerjisi olan kişiler

Aşıdan sonra ortaya çıkan deri reaksiyonlarında

Suçiçeğinde ve uçuk durumunda

Sivilcede

Siğilde

Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)

Ağız etrafında dermatit durumunda

Genital kaşıntı durumunda

Perianal (anüs çevresinde) kaşıntı durumunda

Bebeklerde pişik durumunda

Zona durumunda (herpes zoster virüsünün sebep olduğu ciddi bir deri hastalığı)

Ortaya çıkacak deri enfeksiyon durumunda

Verem (tüberküloz) durumunda

Yaralı veya ülserli deri üzerinde

Parazit ve mantar enfeksiyonları durumunda

Deri atrofisi (Bazı hastalıklar sonucu derinin incelmesi) durumunda

Frengi (sifilis-cinsel yolla bulaşan bir hastalık) durumunda

M-Furo % 0,1 30 gr yan etkileri neler?

İçeriğinde maddelere karşı duyarlılığı olan kişilerde yan etkileri oluşabilir. Bunun yanında yan etkilerinin görülme ihtimali oldukça azdır.

Çok seyrek görülen yan etkiler

Kaşıntı

Yanma

Saç köklerinde inflamasyon (saçkıran)

Bilinmeyen sıklıkta görülen yan etkiler

Alerjik deri reaksiyonları

Sivilce (akne)

Deride incelme

Bulanık görme

Kıllanma artışı

Deride yumuşama ve çatlaklar

Karıncalanma

Sürülen bölgede ağrı

Sürülen bölgede reaksiyonlar

Bakteri kaynaklı ve sekonder (ikincil) deri reaksiyonları

Deri renginde açılma

İstenmeyen yan etkiler

Deride kuruluk

Deride tahriş

Dermatit (bir tür deri hastalığı)

Küçük genişlemiş kan damarları

Ağız çevresinde dermatit

M-Furo % 0,1 30 gr fiyatı ne kadar?

30 gramlık bu losyonun güncel fiyatı 12.47 TL‘den eczanelerde satılmaktadır. Eczane dışında satışı yoktur. Reçeteli alındığında devlet tarafından ödenmektedir. Bu fiyatlardan çok fazla söyleyen eczanelerden alım yapmayın. Son kullanma tarihine göre kullanın.

M-Furo Losyon Yüze Sürülür Mü?

Yüze sürülür ama yüzde 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

M-Furo Losyon Kortizon İçerir Mi?

Kortizon içeren bir losyondur.

M-Furo Losyon Sivilceye İyi Gelir Mi?

Sivilce (akne) için bu losyon kullanılmaz çünkü kortizonludur.

M-Furo Losyon Mantara İyi Gelir Mi?

Mantar sorunu için bu losyon kullanılmaz ve mantara iyi gelmez.

M-Furo Losyon Zararları var mıdır?

Doğru bir şekilde kullanıldığında zararı yoktur.

M-Furo Losyon Kaç Gün Kullanılır?

Tam süreyi doktorunuz belirleyecektir 3 haftalık kullanım öneriyoruz.

M-Furo Losyon Gebelik Kategorisi nedir?

Gebelik kategorisi C’dir.

M-Furo Losyonu Hamileler Kullanabilir Mi?

Hamileler (gebeler) bu losyonu kullanamaz.

M-Furo Losyonu Emziren Anneler Kullanabilir Mi?

Emziren anneler bu ilacı kullanamaz.

M-Furo losyonu devlet ödüyor mu?

Reçete edilirse devlet tarafından ödenmektedir.

M-Furo Losyon Reçetesiz alınır mı?

Reçetesiz olarak da eczaneden alınabilir.

M-Furo Losyon Etken Maddesi nedir?

Etken maddesi Mometazon furoat’tır.

M-Furo Losyon Cilt Lekeleri iyi gelir mi?

Cilt lekelerini geçirmeye yardımcı olmaktadır.

M-Furo Losyon Kaç Lira?

Bu losyon 12.44 TL’dir.

M-Furo Losyon Egzamaya İyi Gelir Mi?

Egzamaya iyi gelmektedir ve egzama için etkili olmaktadır.

M-Furo Losyon Saça Sürülür Mü?

Saçta da kullanılabilir.

M-Furo Losyon Uçuğa İyi Gelir Mi?

Uçuk için bu losyon kullanılmaz.

M-Furo Losyon Çeşitleri nelerdir?

M-Furo krem, m-furo FA krem çeşitleri vardır.

M-Furo Losyon kaç yaş için kullanılmaz?

2 yaşından küçüklerde bu losyon kullanılmaz.

M-Furo Losyon Bebeklerde Kullanımı?

Kortizonlu olduğu için bebeklerde kullanılmaz.

M-Furo Losyon Genital Bölgede Kullanılır Mı?

Kortizonlu bir losyon olduğu için genital bölgede kullanılmaz.

M-Furo Losyon Vajinaya Sürülür Mü?

Bu losyon vajinaya sürülmez çünkü kortizon içermektedir.

M-Furo Losyon Hemoroid İçin Kullanılır Mı?

Hemoroid (basur) içi bu losyon kullanılmaz.

M-Furo Losyon Cilt Beyazlatma

Cevap 24: Bu ilacın bir miktar cilt beyazlatma etkisi vardır cilt rengi açılmaktadır.

M-Furo Losyon eczanelerde satılıyor mu?

Bu losyonu eczaneden satın alabilirsiniz.

M-Furo Losyon Saç Çıkarır Mı?

Cevap 26: Egzama, sedef gibi sorunlardan dökülmüş ise tekrardan saç çıkarmaktadır.

M-Furo Losyon Ne İçin?

Bu losyon egzama, sedef hastalıkları içindir.

M-Furo Losyon Saçkıran

Saçkıran sorunu için kullanılabilir.

M-Furo Losyon Kaş Çıkarır Mı?

Egzama, sedef gibi sorunlardan döküldü ise kaş çıkarabilmektedir.

M-Furo Losyon Kepek

Kepek sorununda da etkili olmaktadır.

M-Furo Losyon Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi sorununda etkili olmaktadır.