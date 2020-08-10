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Spor

Lyon'dan Gustavo'ya çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Gustavo'ya Olympique Lyon'dan bir teklif daha geldi. Fransız ekibi Brezilyalı yıldızın peşini bırakmaya niyetli değil. Fakat Fenerbahçe'de Gustavo'yu göndermeye pek sıcak bakmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:01:00 -
Lyon'dan Gustavo'ya çılgın teklif!

Fransız kulübü Olympique Lyon'un Luiz Gustavo ısrarı bitmiyor. Brezilyalı yıldız için temmuz ayı ortasında 8 milyon Euro'luk bir teklif sunan, ancak Fenerbahçe yönetiminin ret yanıtı ile karşılaşan Lyon Kulübü, sarı-lacivertlilere ikinci bir teklif daha sundu ve tam 10 milyon Euro önerdi.

Ali Koç göndermek istemiyor

Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç, Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor.

Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Teklifin reddedilmesi beklense de bugün yapılacak TFF-Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak sonuç bu kararın yönünü değiştirebilir.

Satmak zorunda kalabilir

TFF ve Kulüpler Birliği'nin Riva'da bugün yapacağı görüşme sonrası harcama limiti konusunda beklenen esneklik sağlanmazsa, Fenerbahçe 3.5 milyon Euro civarında garanti ücreti olan Gustavo'yu elden çıkarmak zorunda kalabilir.

Oyuncuyla ilgili durumun hafta içerisinde netlik kazanacağı ifade ediliyor.

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