Lyon-PSG maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'de Lyon ile PSG karşı karşıya gelecek. 8.hafta maçının saat kaçta başlayacağı hangi kanaldan yayımlanacağı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, maç ne zaman oynanacak?
Fransa Ligue 1'in 8.haftası önemli bir maça sahne olacak. Lyon sahasında PSG'yi konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?
Lyon-PSG maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Lyon bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te PSG'yi konuk edecek. Mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Lyon-PSG muhtemel 11'ler:
Lyon: Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Caqueret, Lepenant, Tolisso; Tete, Lacazette, Toko Ekambi
PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi; Mbappe, Neymar