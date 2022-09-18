  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lyon-PSG maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Lyon-PSG maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de Lyon ile PSG karşı karşıya gelecek. 8.hafta maçının saat kaçta başlayacağı hangi kanaldan yayımlanacağı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, maç ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 11:51:00 -
Lyon-PSG maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 8.haftası önemli bir maça sahne olacak. Lyon sahasında PSG'yi konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?

Lyon-PSG maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Lyon bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te PSG'yi konuk edecek. Mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Lyon-PSG muhtemel 11'ler:

Lyon: Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Caqueret, Lepenant, Tolisso; Tete, Lacazette, Toko Ekambi

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi; Mbappe, Neymar

 

Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Marsilya-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23