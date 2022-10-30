Lyon-Lille maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Fransa Ligue 1’in 13.haftasında Lyon ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise ‘Lyon-Lille maçı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Lyon-Lille maçı saat kaçta?
Fransa Ligue 1’de 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Lyon ile Lille maçını takip etmek isteyenler maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.
Lyon-Lille maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Lyon bugün Lille’yi sahasında konut edecek. Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak olan maç beIN Sports 5’ten naklen yayımlanacak.
Lyon-Lille maçı muhtemel 11’ler:
Lyon: Lopes – Da Silva, Boateng, Lukeba – Gusto, Caqueret, T.Mendes, Tagliafico – Aouar – Dembélé, Lacazette.
Lille: Chevalier – Diakité, Fonte, Djalo, Ismaily – B.André, André Gomes – Ounas, Cabella, Bamba – David.