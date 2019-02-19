Lyon Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Kadrosunda eski Galatasaraylı Denayer ve eski Beşiktaşlı Marcelo’yu bulunduran Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Lyon Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kadrosunda eski Galatasaraylı Denayer ve eski Beşiktaşlı Marcelo’yu bulunduran Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Lyon Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Lyon Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın gece TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, Beinsports 2’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. Lyon Barcelona muhtemel 11'ler Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Morel, Mendy, Aouar, Tousart, Ndombele, Depay, Dembele, Traore Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembele, Messi, Suarez Düdük Cüneyt Çakır'da Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak. Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

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