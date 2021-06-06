  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Spor Luyindama Spartak Moskova'nın radarına girdi
Spor

Luyindama Spartak Moskova'nın radarına girdi

Rus ekibi Spartak Moskova'nın Galatasaraylı Luyindama için 5-6 milyon avroluk transfer teklifinde bulunması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 23:39:00 -
Luyindama Spartak Moskova'nın radarına girdi

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki stoperi Luyindama'ya Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtildi. Rus ekibinin 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Standart Liege'den 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Önce 3 milyon Euro'ya kiralanan ardından 5 milyon Euro ödenerek Standart Liege'den toplam 8 milyon Euro'ya transfer edilen Luyindama için Aslan'ın olası bir teklife ne cevap vereceği merak konusu.

Güncel değer 5,5 milyon euro

Luyindama geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu yaz döneminde satarak, transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay