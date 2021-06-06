Luyindama Spartak Moskova'nın radarına girdi

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki stoperi Luyindama'ya Spartak Moskova'nın talip olduğu belirtildi. Rus ekibinin 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Standart Liege'den 8 milyon Euro (3 milyon Euro kiralık, 5 milyon Euro bonservis) bedelle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Önce 3 milyon Euro'ya kiralanan ardından 5 milyon Euro ödenerek Standart Liege'den toplam 8 milyon Euro'ya transfer edilen Luyindama için Aslan'ın olası bir teklife ne cevap vereceği merak konusu.

Güncel değer 5,5 milyon euro

Luyindama geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 2022'de sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gözüküyor.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu yaz döneminde satarak, transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.