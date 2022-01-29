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Spor Luyindama bedelsiz gönderildi
Spor

Luyindama bedelsiz gönderildi

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon’a bedelsiz olarak kiralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 15:47:00 -
Luyindama bedelsiz gönderildi

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon’a bedelsiz olarak kiralandı.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon’a bedelsiz olarak kiralandı. Luyindama'nın 6 aylığına Al-Taawon’a kiralandığı öğrenilirken sözleşmede 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun ücretini Suudi ekibi verecek. Luyindama'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştı. Luyindama, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon 50 bin Euro net ücret kazanıyordu. Yapılan sözleşmeye göre Luyindama'nın 525 bin Euro'luk ödemesini Suudi ekibi yapacak.

 

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