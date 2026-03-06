Luxera GYO’nun halka arzı yoğun talep gördü, 910 bin yatırımcıdan 7 kat talep aldı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Luxera GYO) halka arzı yatırımcıdan büyük ilgi gördü. Şirketin paylarına 907 bin 744 adet yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 2,27 katı; 2 bin 187 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıdan tahsisatın 31,22 katı; 182 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıdan tahsisatın 9,42 katı, 15 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,88 katı talep geldi. Satışa sunulan 120 milyon TL nominal değerli pay için toplam 910 bin 128 başvuruyla, tahsisatın yaklaşık 7,10 katı olmak üzere 852 milyon 462 bin 83 TL nominal değerli pay talebi gerçekleşti. Halka arzda 887 bin 852 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı, 2 bin 179 adedi yüksek talepte bulunan yatırımcı, 131 adedi yurtiçi kurumsal yatırımcı, 11 adedi ise yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 890 bin 173 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek

Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda, 2-3-4 Mart tarihlerinde, pay başına 12,05 TLsabit fiyatla talep toplandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı yüzde 36,36 oldu. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 40, yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar için yüzde 10, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 25, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 25 olarak gerçekleşti. Katılım endeksine uygun olan Luxera hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar’da, LXGYO koduyla işlem görecek.

“Sürdürülebilir büyümemiz ivme kazanacak”

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, şirket açısından kritik bir eşik olan halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Luxera GYO hisselerine gösterilen yoğun ilginin yalnızca şirkete değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu söyleyen Taş, “Şirketimizin yarınlarına inanan ve bize destek veren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” açıklamasında bulundu. Halka arzın, Luxera GYO’nun kuruluşundan bu yana inşa ettiği kurumsal yapıyı daha da güçlendireceğini belirten Taş, bu adımın şirketin sürdürülebilir büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı.

Halka arz gelirinin yüzde 85’i ile yatırım yapacak

Borsaya kote bir şirket olmanın Luxera GYO’nun marka bilinirliğine ve sektördeki konumuna önemli katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Taş, şunları söyledi:

“Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak, hem şirketimiz hem yatırımcılarımız hem de Luxera GYO projelerinden gayrimenkul edinen müşterilerimiz için değer üretecek yatırımlarımızı hayata geçirirken bize önemli bir finansman sağlayacak. Elde edilecek gelirin en az yüzde 85’ini yeni planlanan ve mevcut projelerimizin finansmanında değerlendirmeyi, yüzde 15’i aşmayacak kısmını ise işletme sermayemizi desteklemek ve operasyonel giderlerimizi karşılamak amacıyla kullanmayı hedefliyoruz.”