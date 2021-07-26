Luuk De Jong kimdir? Luuk De Jong transferi son durum

Luuk De Jong 27 Ağustos 1990'da İsviçre'de dünyaya geldi. De Jong İsviçre doğumlu bir futbolcu olmasına rağmen köken itibarıyla Hollandalıdır. Luuk De Jong 4 yaşındayken ailesiyle birlikte ülkeleri Hollanda’ya geri döndü.

Luuk De Jong altyapı kariyerine 2001'de adım attı. Forvet mevkiinde görev alan Luuk De Jong, 2008'de BV De Graafschap ile profesyonel kariyerine adım attı.

Luuk De Jong sırasıyla; Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United ve PSV formaları giydi.

Luuk De Jong 1 Temmuz 2019'da PSV'den İspanyol ekibi Sevilla'ya 12.5 milyon euroya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 94 maça çıkan futbolcu 19 gol atıp 5 asist yaptı.

Luuk De Jong Hollanda Milli Takımı ile çıktığı 38 maçta ise 8 gol kaydetti.